Neben einer Pilotinstallation in Italien und einer mehrstufigen Einführung in ausgewählten europäischen Ländern präsentiert Tigo seine Energie-Intelligenz (EI) Residential-Solarlösung bei der Key Energy-Messe in Italien.

Tigo Energy, Inc., der führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarindustrie, wird die Tigo EI Residential Solarlösung für den europäischen Markt bei der Key Energy-Messe in Rimini, Italien, enthüllen. Die neue Solar-Plus-Speicherplattform, die zunächst in Tschechien, Deutschland und Italien eingeführt wird, beschleunigt und vereinfacht Design, Installation und Service, während sie europäischen Installateuren Flexibilität und ein effizienteres Energiemanagement bietet. Solarinstallateure und PV-Fachkräfte sind zur offiziellen Enthüllung der EI Residential Solarlösung bei der Key Energy am Stand B7.163 am 9. November um 11:30 eingeladen.

To learn more about Tigo EI Residential Solar Solution and the Tigo Flex MLPE product family, please visit Tigo at Key Energy (Quartiere Fieristico di Rimini, Italy, Pavilion B7, Booth 163) from November 8th to 11th, 2022. (Graphic: Business Wire)

Die Tigo EI Residential Solarlösung für den europäischen Markt umfasst Tigo TS4 Flex MLPE-Produkte, eine neue Linie von einphasigen und dreiphasigen Wechselrichtern, modulare DC-gekoppelte Energiespeicherkomponenten und den Tigo EI Link, der als Kommunikationsknoten und zentraler Verbindungspunkt für alle Netz-, Wechselrichter-, PV- und Batterieverbindungen fungiert. Durch die Überwachung auf Modulebene werden Energiedaten des EI Residential Speichersystems mithilfe der Energie-Intelligenz-Software von Tigo verarbeitet, was es Installateuren erlaubt, ihre Flotte von Kundensystemen mit wenigen Mausklicks zu überwachen und zu steuern. Kunden von Tigo in der EU profitieren überdies von branchenführenden Garantien und einem qualifizierten, mehrsprachigen Support-Team, so dass Installateure mit Produkten von Tigo nie auf sich allein gestellt sind.

"Das Tigo EI Residential-System bestätigt Tigo einmal mehr als dynamisches Unternehmen, das sich mit dem Markt entwickelt", sagte Cinzia Bardiani, Marketing Manager bei Coenergia. "Produkte von Tigo waren schon immer zuverlässig und haben Installateuren viel Flexibilität gelassen. Diese Komplettplattform ist besonders überzeugend, weil sie die Kommunikation zwischen den Komponenten des ganzen Systems nahtlos macht. Außerdem freue ich mich außerordentlich, dass Tigo der einzige Kontakt ist für das gesamte System, von der Planung über die Installation bis zur Garantie."

Das in der Toskana angesiedelte Solarinstallationsunternehmen Cecconi snc, und Coenergia, ein PV-Vertreiber mit einer fünfzehnjährigen Präsenz auf dem italienischen Markt, installierten das erste EI Residential-System in Italien. Das System bietet eine Solarenergieproduktion von 15 kW und eine Energiespeicherkapazität von 12 kWh.

"Um meinen Kunden mit Serviceleistungen und Upgrades zur Stelle zu sein, brauche ich ein verlässliches System, das den Betrieb beschleunigt und die Leistung auf Modulebene verfolgt, und genau das liefert Tigo mit dem EI Solar-Plus-Speichersystem", sagte Massimo Cecconi, technischer Leiter und CEO bei Cecconi snc. "Die stapelbare Konfiguration und flexible Handhabung von Tigo machten die Installation dieses Systems besonders einfach. Vor allem mochte ich die verkabelte EI-Link-Box, weil sie alle Verbindungen an einem Ort zentralisiert, sowie ein klares Verbindungsdiagramm auf der Sicherheitsabdeckung. Tigo denkt an die leistungsstarke Kombination zwischen dem Endkunden und Installateur."

Besucher der Key Energy-Messe haben Zugang zu den Führungskräften und technischen Experten von Tigo, darunter der Installateur, der die erste Installation einer EI Residential-Lösung in Italien durchführte. Nach der Messe wird die Residential Solar-Plus-Speicherlösung von Tigo im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen in ganz Italien im November und Dezember vorgestellt. Termine und Orte der Veranstaltungen werden bei der Messe bekanntgegeben.

"Mit der EI Residential Solarlösung bietet Tigo dem europäischen Markt fortan eine umfassende Heimenergielösung, die den einzigartigen Mehrwert liefert, für den unsere Produkte bekannt sind, mit der Simplizität, die unsere Installationspartner befähigt", sagte Mirko Bindi, Senior Vice President Vertrieb EMEA und MD Europe bei Tigo Energy. "Ich freue mich vor allem auf die Zusammenarbeit mit den Teams bei Coenergia und Cecconi, um das erste System in Europa zu installieren. Beide Unternehmen sind herausragende Partner, die wertvolle Beiträge zur gesamten Solar-Wertschöpfungskette von Tigo in Europa machen, insbesondere hinsichtlich der Endkunden, die wir alle teilen."

Um mehr über die Tigo EI Residential Solarlösung und die Tigo Flex MLPE-Produktfamilie zu erfahren, besuchen Sie bitte Tigo bei der Key Energy (Quartiere Fieristico di Rimini, Italien, Pavillon B7, Stand 163) vom 8. bis 11. November 2022. Zugang zu den bei der Ausstellung verfügbaren Produkt- und Begleitinformationen erhalten Sie über die Ressourcen-Seite von Tigo bei der Key Energy. Für ein tiefergreifendes Gespräch arrangieren Sie gerne einen Termin mit einem Repräsentanten von Tigo im Voraus unter folgendem Link.

Über Coenergia

Coenergia ist ein wichtiges Vertriebsunternehmen in Italien, das sich auf erneuerbare Energieprodukte spezialisiert, darunter Photovoltaik, Speichersysteme, elektrische Ladestationen, Solarsysteme (thermisch-thermodynamisch) und Klimaanlagen. Seit Beginn hat das Unternehmen seinen Kunden ein breites Sortiment an Produkten angeboten und es ihnen ermöglicht, für jede spezifische Anforderung die beste Lösung zu wählen.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics, Leistungselektronik auf Modulebene), entwickelt innovative Solarenergieumwandlungs- und -speicherprodukte, die Kunden mehr Auswahl und Flexibilität geben. Die Tigo TS4-Plattform erhöht die Solarproduktion, senkt Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. In Kombination mit der Tigo Energie-Intelligenz (EI)-Plattform liefert sie Erkenntnisse auf Modul-, System- und Anlagenebene, um die Solarleistung zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Die Tigo EI Residential Solarlösung, eine flexible Solar-Plus-Speicherlösung für Heiminstallationen rundet das Portfolio des Unternehmens an Solarenergietechnologien ab. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Mit seinem globalen Team unterstützt Tigo Kunden, deren Systeme Gigawattstunden an sicherer Solarenergie zuverlässig auf sieben Kontinenten produzieren. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

