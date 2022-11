Mit ihrer seit dem Jahr 2020 jährlich durchgeführten Umfrage ermittelt die infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung bei den deutschen Lebensversicherern. In diesem Jahr hat sich das Kölner Analysehaus vor allem wieder mit der Frage beschäftigt, ob der jeweilige Versicherer in den letzten 10, 15, 20 oder mehr als 20 Jahren auf die Anpassung der Überschussbeteiligung im Bestand der Berufsunfähigkeitsversicherungen (Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...