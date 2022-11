HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Es gebe alles in allem zwei positive Aspekte und einen negativen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei, dass das Gesamtergebnis und das Eigenkapital des Versicherers nach der Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 17 weitgehend unverändert blieben. Zudem seien alle Ziele der Strategie für 2023 unter IFRS 17 beibehalten worden. Risiken sieht er, da die vollständigen IFRS-17-Vergleichsdaten erst im Mai 2023 veröffentlicht werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

