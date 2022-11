Linde möchte den DAX verlassen und nur noch an der US-Börse gelistet sein. Was bedeutet das - und warum vollzieht das Unternehmen diesen Schritt? Ich schaue auch darauf, ob sich der Vorgang für eine Spekulation eignet. Hintergrund zur Flucht von Linde aus DAX Sippenhaft und Indexregeln Nur 5% des Umsatzes von Linde wird in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...