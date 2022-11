Die Aktien von Coca-Cola (WKN: 850663) und Pepsi (WKN: 851995) widersetzen sich dem Markttrend. Die Papiere beider Unternehmen sind seit Jahresbeginn gestiegen, was verdeutlicht, warum Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit defensive Konsumgüteraktien bevorzugen. Welcher von beiden ist aktuell der bessere Titel? Coca-Cola ist ein US-Getränkehersteller mit Schwerpunkt auf Erfrischungsgetränke und Sitz in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...