Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3542/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/37 geht es - ein bissl später als sonst und etwas im Zeitstress, daher leicht holprig - um den Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen an der Wiener Börse. Nicht vergessen, die S Immo Aktie zu verkaufen, erinnert Raiffeisen Research und ich tue das auch und leide dabei.. Und dann gibts noch "Just like Heaven" von mir gesungen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.11.)

