NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 925 dänischen Kronen belassen. Nach dem starken dritten Quartal und dem angehobenen Jahresausblick dürfte der Insulinspezialist 2023 ein weiteres prozentual zweistelliges Wachstum zeigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für das kommende Jahr hätten Luft nach oben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

NOVO NORDISK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de