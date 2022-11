Sierra Metals Inc (TSX: SMT) (BVL oder Bolsa de Valores de Lima: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Sociedad Minera Corona S.A. ("Corona") den ungeprüften Jahresabschluss und die Management's Discussion and Analysis ("MD&A") für das dritte Quartal 2022 ("Q3 2022") beim BVL eingereicht hat.

Das Unternehmen hält einen Anteil von 81,8 an Corona. Die ungeprüften Jahresabschlüsse und die MD&A können unter folgender Adresse eingesehen werden:

SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores -- Información Financiera

Um nach den Jahresabschlüssen des Unternehmens zu suchen, geben Sie die folgenden Parameter in die leeren Felder ein:

Empresa: Sociedad Minera Corona S.A.

Periodo: 2022 and Trimestre III

Sierra Metals wird am Montag, den 14.November 2022, seinen konsolidierten Abschluss für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen und am Dienstag, den 15.November 2022, eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock ESxchange und der Bolsa de Valores de Lima unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

