NEW YORK (dpa-AFX) - Der kriselnde Fitnessgeräte-Anbieter Peloton hat Anleger mit einem schwachen Ausblick auf das Weihnachtsquartal verschreckt. Das Unternehmen stellte am Donnerstag Erlöse zwischen 700 Millionen und 725 Millionen US-Dollar in Aussicht und blieb damit weit unter den Markterwartungen. Die Aktie stürzte vorbörslich zeitweise um fast 20 Prozent ab. Peloton hatte zu Beginn der Pandemie einen Boom erlebt, geriet dann aber in eine schwere Krise. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal nahm der Nettoverlust der New Yorker Firma im Jahresvergleich um neun Prozent auf 408,5 Millionen Dollar zu. Der Umsatz sank um 23 Prozent auf 616,5 Millionen Dollar./hbr/mis