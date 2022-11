ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Michael Macnaughton attestierte der niederländischen Bank am Donnerstag in einer ersten Reaktion durchwachsene Ergebnisse für das dritte Quartal. Allerdings hob er die außerordentliche Kapitalausschüttung in Form von Aktienrückkäufen positiv hervor./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:35 / GMT



ISIN: NL0011821202

