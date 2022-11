Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3sSEgtZ Sind Anleger zu optimistisch und blenden Risiken wie Krieg, Rezession und Inflation aus - Dazu eine Einschätzung von Börsenpsychologe Joachim Goldberg, Herausgeber des Börse Frankfurt Sentiment Index. w:o TV einschalten. Zuletzt war laut Goldberg ein seltsames Phänomen feststellbar: Der DAX stieg in den letzten Wochen, die Markstimmung blieb aber gleich. Was ist da los - Mehr erfahren Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:45 Entwicklung seit Februar 02:18 Dax im Plus, Stimmung gleich 05:14 Wie geht die Reise weiter - 07:14 Anleger gewöhnen sich an Krisen 08:30 Wie lange noch Vorsicht walten lassen - 10:12 Ende