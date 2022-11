DJ Lindner: Steigende Energie- und Gaspreise durch mehr Kooperation bekämpfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach einem Treffen mit seiner polnischen Amtskollegin Magdalena Rzeczkowska in Warschau die Bedeutung einer Kooperation zur Bekämpfung von Inflation und steigenden Energiepreisen betont.

"Wir sind gleichermaßen der Meinung, dass wir an die Wurzel der Inflation heran müssen", sagte er. "Die steigenden Energie- und Gaspreise müssen wir auch auf europäischer Ebene durch mehr Kooperation zum Beispiel beim gemeinsamen Einkauf von Gas bekämpfen." In Polen wie in Deutschland unterstütze man Privathaushalte und Betriebe in dieser schwierigen Zeit. "Wir verhindern, dass die ruinösen Preisspitzen dazu führen, dass Existenzen gefährdet oder gar vernichtet werden."

Zur anstehenden Reform des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes betonte der Bundesfinanzminister, "dass wir auf der einen Seite Investitionsnotwendigkeiten haben". Lindner nannte als Gründe die notwendige Transformation der Wirtschaft und die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. "Zugleich wollen wir zurück zu finanzieller Nachhaltigkeit und einer Reduzierung der Neuverschuldung wie der Schuldenstände." Darüber wolle man gemeinsam intensiv beraten.

