Bern (ots) -Die Mitglieder von H+ Die Spitäler der Schweiz haben an ihrer Generalversammlung Nationalrätin Regine Sauter zur Präsidentin des Verbands gewählt. Sie wird Nachfolgerin von Isabelle Moret, die Ende Juni 2022 aufgrund ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat zurückgetreten ist.An der H+ Generalversammlung am 3. November 2022 haben die Mitglieder von H+ die Nationalrätin Regine Sauter einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt, sie tritt das Amt per 1. Januar 2023 an. Mit ihr hat H+ eine würdige Nachfolgerin von Isabelle Moret gefunden. H+ Vizepräsident Werner Kübler, der Präsident der Findungskommission gewesen ist, betont: "Regine Sauter ist eine gewichtige Stimme im Parlament, politisch sehr erfahren und kennt das Gesundheitswesen bestens. Ihre Wahl als Präsidentin ist ein Glücksfall für H+, mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Netzwerk ist Regine Sauter die ideale Person in Bundesbern für die Spitäler und Kliniken."Regine Sauter ist seit 2015 Nationalrätin (FDP, Zürich) und ist Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N). Regine Sauter betonte in Ihrer Antrittsrede vor den H+ Mitgliedern: "Unser Verband soll die massgebende Stimme sein, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen der Spital-, Klinik- und Pflegelandschaft der Schweiz für die nächsten Jahrzehnte zu definieren. Er hat die Kompetenz und auch die Legitimation dazu."Beruflich ist Regine Sauter als Direktorin der Zürcher Handelskammer tätig, einem überregionalen Wirtschaftsverband, der die Interessen der Unternehmen vertritt und Dienstleistungen für die exportierende Wirtschaft erbringt. Daneben hat sie Einsitz in leitenden Gremien verschiedener Organisationen und in Verwaltungsräten. Regine Sauter hat an der Hochschule St. Gallen (HSG) Staatswissenschaften studiert und mit einem Doktorat abgeschlossen sowie später noch ein Executive MBA absolviert.Isabelle Moret hatte im Herbst 2021 bekannt gegeben, dass sie für den Waadtländer Staatsrat kandidiert und trat aufgrund ihrer Wahl am 30. Juni von ihrer Funktion als H+ Präsidentin zurück. Der H+ Vorstand nominierte Regine Sauter Mitte Mai 2022 als Nachfolgerin. Das H+ Präsidium wurde bis zur Neubesetzung durch die beiden Vizepräsidenten, Werner Kübler, Direktor Universitätsspital Basel und Rolf Zehnder, Direktor Spital Thurgau AG sichergestellt. Der H+ Vorstand dankt Isabelle Moret für ihr grosses Engagement zugunsten der Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen.Uwe E. Jocham und Daniel Schibler neu im H+ VorstandNeben dem Präsidium sind im H+ Vorstand zwei Vertretungen neu besetzt worden: Uwe E. Jocham, Direktionspräsident Insel Gruppe, ist als Vertreter der Gruppierung Universitätsspitäler in den H+ Vorstand gewählt worden, welcher er als Präsident vorsteht. Daniel Schibler, Direktor Asana Spital Menziken, ist neu Vertreter der Gruppierung Verbände im H+ Vorstand.H+ freut sich, zwei sehr kompetente Neumitglieder im Vorstand zu begrüssen und zusammen mit ihnen die Spital- und Klinikbranche auf nationaler Ebene zu vertreten.Der bisherige Vertreter der Gruppierung Universitätsspitäler, Werner Kübler, Spitaldirektor Universitätsspital Basel, ist 2010 in den H+ Vorstand gewählt worden, hat damit die maximale Amtszeit von zwölf Jahren erreicht und verlässt aus diesem Grund den Vorstand. Der bisherige Vertreter der Gruppierung Verbände, Fortunat von Planta, ist 2018 in den H+ Vorstand gewählt worden. Er hat sich dazu entschlossen auf die Generalversammlung 2022 aus dem H+ Vorstand zurückzutreten.