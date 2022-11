Der Umsatz ist um ein knappes Fünftel auf 203 Mio. € gestiegen, während das EBITDA um 15,7 % auf rund 63 Mio. € zulegte. Nicht gut kam an, dass die Jahresprognose unverändert geblieben ist. Denn eigentlich steht man nach den ersten neun Monaten besser da, als bezüglich der Jahresprognose anzunehmen gewesen wäre. Dass man dennoch auf eine Erhöhung der Jahresprognose verzichtete, rief am Markt bezüglich der zu erwartenden Entwicklung im vierten Quartal Sorgenfalten hervor. Mit KGV 35 ist uns die Aktie auch weiterhin zu teuer. Zudem dürfte die Bodenbildung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 44.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ DT. TELEKOM gibt nicht auf++ FRESENIUS: Ein Fall für die Aktivisten++ ELMOS SEMICONDUCTOR wächst dynamischBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info