Wien (www.fondscheck.de) - M&G Investments hat mit Stefano Amato einen neuen Senior Fund Manager für das Multi-Asset-Team eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde gemeinsam mit Steven Andrew den 1,1 Milliarden Euro schweren M&G (Lux) Income Allocation Fund (ISIN LU1582984909/ WKN A2DYAR) verwalten. Amato werde in seiner Funktion an Entscheidungen zur Vermögensallokation für den Fonds mitwirken und gleichzeitig mit dem breiteren Team zusammenarbeiten, um unter der Leitung von CIO Fabiana Fedeli Anlageideen für mehrere Mandate umzusetzen. ...

