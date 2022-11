Triangle Life Ltd. ("Triangle Life"), ein Anbieter von Lebensversicherungsprodukten für vermögende Personen in aller Welt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Triangle Life Insurance Co Ltd., verkündete heute die Ernennung von Jon Hack zum nichtexekutiven Chairman of the Board. Damit tritt Jon Hack die Nachfolge von Niall O'Hare an, dem Gründer und CEO von Triangle Life, der den Vorsitz seit der Unternehmensgründung in 2020 innehatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005283/de/

Jon Hack, Chairman Triangle Life Ltd. (Photo: Business Wire)

Hack bringt eine umfassende Kompetenz und Erfahrung im Bereich Wertschöpfung bei Lebensversicherungen sowie im Bereich Kapitalbeschaffung mit. Er war Gründungsmitglied und Managing Director von Resolution Life, einer globalen Lebensversicherungsgruppe, die sich auf die Akquise und Verwaltung von Portfolios mit Lebensversicherungspolicen konzentriert. Vor seiner Zeit bei Resolution Life war Hack Managing Director und Leiter der European Financial Institutions Group bei Lazard.

Jon Hack kommentiert: "Triangle Life ist ein hervorragendes Unternehmen mit einem klar definierten Ziel und einem talentierten Managementteam. Niall und die übrigen Teammitglieder haben eine bedeutende Marktchance identifiziert und das entsprechende Unternehmen als Antwort auf diesen Bedarf aufgebaut. Ich freue mich darauf, die Rolle als Chairman zu übernehmen und zum Erfolg von Triangle Life durch langfristige und verlässliche Lösungen für Makler und Klienten beizutragen

Niall O'Hare sagt: "Jons Hintergrund und Expertise und all sein Können, das er in den letzten Monaten als Berater des Boards unter Beweis gestellt hat, machen ihn zur idealen Besetzung für die Funktion des Chairman of the Board of Directors bei Triangle Life. Seine weitreichende Erfahrung mit globalen Lebensversicherungen und den Kapitalmärkten werden dabei helfen, unseren Markteinführungsprozess zu beschleunigen und unsere vielversprechenden Wachstumschancen zu unterstützen."

Über Triangle Life

Triangle Life Insurance Co Ltd. ist in Bermuda als Versicherer der Klasse C gemäß den Bedingungen des Versicherungsgesetzes von 1978 und ähnlichen Verordnungen eingetragen. Das Unternehmen wird eine umfassende Palette an maßgeschneiderten Lösungen anbieten, um den immer komplexer werdenden Aspekten der Vermögensnachfolge von vermögenden Privatpersonen gerecht zu werden.

Website www.trianglelife.bm LinkedIn: linkedin.com/company/triangle-life/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005283/de/

Contacts:

Triangle Life

Merrilyn Johnson

Mitgründerin und Chief Commercial Officer

+1-441-532-8282

merrilyn.johnson@trianglelife.bm