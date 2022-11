Der DAX gibt auch am heutigen Donnerstag weiter ab und hat im bisherigen Tagestief 13.022 Punkte erreicht und ist in der Folge wieder nach oben abgedreht. Der DAX befindet sich aktuell direkt am 10er-EMA im Tageschart im Bereich von 13.100 Punkten. Kann der DAX den 10er-EMA verteidgen, könnte nun ein weiterer Hochlauf folgen. Der DAX könnte zunächst bis in den Bereich von 13.200/13.250 Punkten hochlaufen und das noch offene Gap im Bereich von 13.255 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...