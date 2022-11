Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!8. Juli 1982. Halbfinale der Fußball-WM: Deutschland gegen Frankreich. Wer dieses Spiel gesehen hat, wird es nie vergessen, ein Höhe- und zugleich Tiefpunkt der deutschen Fußballgeschichte.Zum 40-jährigen Jubiläum lassen Tim Gorbauch, Stephan Klemm und Mirko Schernickau dieses Jahrhundertspiel aufleben, das nicht nur lange Zeit für Toni Schumacher Folgen hatte, sondern auch für die deutsch-französische Freundschaft.In der 57. Minute verliert Wolfgang Dremmler den Ball in Höhe der Mittellinie. Michel Platini reagiert blitzschnell und spielt einen Traumpass in den freien Raum. Der Ball fliegt an Breitner und Kaltz vorbei, exakt in den Lauf des erst kurz zuvor eingewechselten Patrick Battiston. Toni Schumacher rast aus dem Tor heraus, "mit 100-prozentiger Überzeugung, dass ich den Ball bekomme". Aber er kommt zu spät, springt aus dem Vollsprint heraus mit seiner Hüfte in Battiston hinein und trifft ihn mit voller Wucht am Kopf.Es ist eines der brutalsten Fouls der WM-Geschichte. Noch schlimmer: Schumacher, der noch nicht einmal eine Verwarnung erhält, lässt den bewusstlosen Battiston am Boden liegen. Dieses Spiel wird Schumachers Karriere für immer verändern. Und das Bild des hässlichen Deutschen hat in Frankreich ein neues Gesicht.Doch - und das ist Fußball: Nur etwas mehr als eine Stunde später ist Schumacher der Held von Sevilla. Das Spiel geht bis ins Elfmeterschießen - das erste Elfmeterschießen der WM-Geschichte, in dem Schumacher zwei Elfer der Franzosen hält. Zuletzt erzielt Horst Hrubesch den entscheidenden Treffer vom Punkt. Deutschland gewinnt das Elfmeterschießen mit 5:4 und steht im Finale.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5361044