Boston, Usa (ots/PRNewswire) -Das TAP® II-Gerät bietet eine bessere Korrelation und weniger falsch-positive Ergebnisse im Vergleich zur DBS ADx 100-Karte und ein deutlich angenehmeres Erlebnis als eine Venenpunktion.YourBio Health, Inc., und Turtle Health, Inc., gaben heute bekannt, dass das TAP® II-Gerät beim Einsatz im Rahmen des von Turtle Health im Labor entwickelten Tests für zu Hause zuverlässig ähnliche Ergebnisse erzielen kann wie mit einer Venenpunktion beim Arzt. Dies geht aus einer in "Reproductive Biology and Endocrinology" veröffentlichten Studie hervor. An der von Turtle Health gesponserten Studie nahmen 41 Frauen im gebärfähigen Alter teil. Dabei wurden drei Arten der Blutentnahme verglichen: Das TAP II-Gerät, das vom Patienten selbst eingesetzt wird, mit Anweisungen und Verpackung von Turtle Health; die ADx-Karte, die vom Patienten selbst eingesetzt wird, mit Anweisungen vom ADx-Hersteller; und Venenpunktion, die von einem qualifizierten Punktierer durchgeführt wird.Die Patientinnen bevorzugten in wesentlichem Maße das TAP® II-Gerät mit einem statistisch überlegenen Patientenerlebnis, gemessen am Net Promoter Score (NPS) im Vergleich zur ADx-Karte und der Venenpunktion. Wichtig ist die hohe Korrelation mit der Venenpunktion, die darauf hindeutet, dass eine Messung zu Hause ähnliche Informationen liefern kann. Falsch-positive Ergebnisse wurden im Vergleich zur ADx-Karte deutlich reduziert.Dieser neuartige Ansatz zur Bewertung der Fähigkeit, AMH-Werte bei Frauen in Kombination mit anderen Tests zu messen, ermöglicht es Frauen und Familien, die die Familiengründung hinauszögern, sich "in Bezug auf ihren Fruchtbarkeitsstatus selbstbestimmter, freudig gespannt, besser vorbereitet und weniger angstvoll oder verwirrt zu fühlen"."Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen aus dem direkten Vergleich und freuen uns sehr, zu mehr Selbstbestimmung bei der Familiengründung beitragen zu können. Unsere Technologie beseitigt Hindernisse bei der Blutentnahme, da kein Termin für eine Blutentnahme mehr vereinbart für die Blutentnahme nicht zum Arzt gefahren werden muss. Zudem werden die Schmerzen und Ängste rund um Fingerpunktion und Phlebotomie vermieden. Neben dem Erzielen besserer Ergebnisse im Vergleich zur ADx-Karte können wir bessere Gesundheitsdaten für mehr Patienten liefern", so Harry Wilcox, Executive Chairman und CEO von YourBio Health."Wir freuen uns besonders über die geringe Anzahl falsch-positiver Ergebnisse", so Amy Zwanziger, CEO von Turtle Health. "Keine Frau sollte die Angst durchmachen müssen, die mit einem falsch-positiven Ergebnis einhergeht, das möglicherweise von anderen auf dem Markt erhältlichen Geräten ausgegeben wird. Das TAP® II ist im Rahmen der Fruchtbarkeitsberatung von Turtle Health für zu Hause verfügbar und in ausgewählten Bundesstaaten auf turtlehealth.com erhältlich."Über YourBio HealthYourBio Health beseitigt Hindernisse bei der Blutentnahme, indem es ermöglicht, dass eine Blutprobe einer Patientin an jedem gewünschten Ort entnommen werden kann - ohne die mit einem Fingerstich verbunden Schmerzen oder die Notwendigkeit einer traditionellen Phlebotomie. Mit dem innovativen Blutentnahmegerät TAP II ermöglichen wir die Dezentralisierung klinischer Studien und den Zugang zu Unternehmen, die Gesundheitstests für Verbraucher anbieten. Es ist nahezu schmerzlos, benutzerfreundlich und ermöglicht die Entnahme einer Blutprobe in jedem Umfeld - in der Arztpraxis oder zu Hause. Gestützt auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Datenmanagement-Technologie und zertifizierte Zentrallabors garantieren wir erstklassige Testrgebnisse. Weitere Informationen finden Sie auf www.yourbiohealth.comYourBio Health wurde von Flagship Pioneering gegründet. Flagship Pioneering entwirft, erstellt, beschafft Ressourcen für und entwickelt die ersten Bioplattform-Unternehmen ihrer Kategorie, um die menschliche Gesundheit und Nachhaltigkeit zu transformieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat das Unternehmen über seine Flagship Labs-Einheit über seinen einzigartigen, auf Hypothesen basierenden Innovationsprozess mehr als 100 wissenschaftliche Projekte initiiert und gefördert und so einen Gesamtwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielt.Über Turtle HealthTurtle Health ist eine Klinik für Fruchtbarkeitsberatungen zu Hause. Wir bieten Zugang zu einer vollständigen Reihe von Tests für zu Hause, die von einem Arzt verschrieben werden. Ein Arzt prüft den abschließenden Fruchtbarkeitsbericht der Patientin bzw. des Patienten. Wir ermöglichen Patientinnen und Patienten den Zugang zu reproduktiver Endokrinologen ganz bequem von zu Hause aus. 