Von Dean Seal

NEW YORK (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis hat die Fahrer von rund 276.000 Dodge- und Chrysler-Modellen dringend dazu aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen. Im Vorfeld war es bei den betroffenen Fahrzeugmodellen zu drei Todesfällen gekommen, die mit defekten Airbags in Verbindung stehen. Ein Sprecher der Stellantis-Tochter FCA US LLC sagte, dass es in den vergangenen sieben Monaten zwei bestätigte Todesfälle gegeben habe, die durch geplatzte Airbags des Herstellers Takata auf der Fahrerseite verursacht wurden, die bereits 2015 zurückgerufen worden waren. Bei den rund 276.000 betroffenen Fahrzeugen müssten die Airbags noch ausgetauscht werden.

November 03, 2022 11:11 ET (15:11 GMT)

