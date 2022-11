Bei PayPal stehen am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Q3-Zahlen auf der Agenda. Die Erwartungen sind in Vorfeld nicht allzu hoch, nach den Enttäuschungen in der ersten Jahreshälfte darf sich das Unternehmen aber auch keine Fehltritte mehr leisten. DER AKTIONÄR erklärt, worauf es am Abend ankommt, und wie sich Anleger positionieren können.

