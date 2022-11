New York (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer gestrigen Sitzung beschloss die FED einstimmig ihren Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben, was den Markterwartungen entsprach, so die Experten von Global X."Dies ist die vierte Anhebung um 75 Basispunkte in Folge, womit sie ihren aggressivsten Straffungszyklus seit den 1980er Jahren fortsetzt", sage Jon Maier, CIO bei Global X. Während die Anhebung selbst den Erwartungen entsprochen habe, hätten die Kommentare der FED jedoch auf einige wichtige Veränderungen hingedeutet. ...

