Die Fed hob die Zinsen gestern wieder deutlich an. Was ist davon zu halten und was kommt als nächstes? Die Meinung der Experten im Überblick. Von Jennifer Senninger "Meine Kollegen und ich sind fest entschlossen, die Inflation wieder auf unser Ziel von zwei Prozent zu senken", gab Jerome Powell bei der Notenbanksitzung bekannt. Das Ergebnis: Die Fed erhöht den Leitzins um weitere 75 Basispunkte. Damit befindet er sich nun in einer Spanne von 3,75 ...

