FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Eckdaten zum dritten Quartal und reduzierten Jahreszielen von 40 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Es sei zu befürchten, dass die Optikerkette im Umfeld stark gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise mit einer zunehmenden Kaufzurückhaltung, also einer Verschiebung von Brillenkäufen in die Zukunft, konfrontiert werde, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sehe sich der Konzern mit steigenden Kosten konfrontiert. Die größte Herausforderung ist nach Einschätzung der Experten der Fachkräftemangel und der damit einhergehende Anstieg der Personalaufwendungen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 15:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 17:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

