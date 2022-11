NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere hauptsächlich aus der gestiegenen Zahl der Aktien, nachdem die französische Bank Papiere zu einem höheren Preis zurückgekauft habe als zunächst angenommen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre Gewinnschätzungen je Aktie erhöhte die Expertin nach den Quartalszahlen der Bank./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 04:10 / GMT





ISIN: FR0000131104

