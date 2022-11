Bis auf weiteres will Amazon keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen. Das teilte der Konzern am Donnerstag seinen Angestellten in einem Memo mit. Die Big Tech-Unternehmen stehen bereits seit einiger Zeit für ihre expansive Personalpolitik bei Investoren in der Kritik. Die Amazon-Aktie stützt der Schritt vorerst nicht.Nachdem Amazon bereits im Oktober angekündigt hatte, keine neuen Mitarbeiter für sein Retail-Geschäft mehr einstellen zu wollen, betrifft der Beschluss vom Donnerstag das gesamte Unternehmen. ...

