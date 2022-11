Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,25% auf 3169,85, davor 8 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 3107,75 auf 3177,75), OMV -0,35% auf 47,87, davor 8 Tage im Plus (20,1% Zuwachs von 40 auf 48,04), ATX -0,7% auf 2950,74, davor 7 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 2775,09 auf 2971,59), ATX Prime -0,61% auf 1485,72, davor 7 Tage im Plus (6,77% Zuwachs von 1399,93 auf 1494,77), ATX TR -0,7% auf 6226,44, davor 7 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 5855,79 auf 6270,43), RBI -0,07% auf 14,52, davor 6 Tage im Plus (11,43% Zuwachs von 13,04 auf 14,53), SBO -1,86% auf 58, davor 6 Tage im Plus (17,96% Zuwachs von 50,1 auf 59,1), Polytec Group +2,64% auf 4,67, davor 4 Tage im Minus (-5,21% Verlust von 4,8 auf 4,55), Telekom Austria -0,67% auf 5,96, davor 3 Tage im Plus (2,39% Zuwachs von 5,86 auf 6), RHI ...

