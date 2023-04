Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SW Umwelttechnik -3,04% auf 44,6, davor 4 Tage im Plus (10,05% Zuwachs von 41,8 auf 46), DO&CO -3,68% auf 104,8, davor 4 Tage im Plus (1,87% Zuwachs von 106,8 auf 108,8), Mayr-Melnhof +1,35% auf 150,4, davor 4 Tage im Minus (-3,89% Verlust von 154,4 auf 148,4), ATX Prime -0,39% auf 1646,78, davor 3 Tage im Plus (1,49% Zuwachs von 1628,97 auf 1653,25), AT&S-0,22% auf 27,54, davor 3 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 26,98 auf 27,6), Andritz -0,56% auf 61,85, davor 3 Tage im Plus (5,78% Zuwachs von 58,8 auf 62,2), Rosenbauer -2,11% auf 32,5, davor 3 Tage im Plus (2,15% Zuwachs von 32,5 auf 33,2), Oberbank AG Stamm +0,9% auf 112,5, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:SBO 58,3 (MA200: 58,83, xD, davor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...