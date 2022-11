In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Was Stadionbesucher:innen wissen sollten: Nicht nur dort setzen sie sich biometrischer Überwachungstechnologie aus. Der WM-Ausrichter Katar rechnet bei der umstrittenen Weltmeisterschaft mit rund einer Million Fußballfans aus der ganzen Welt. Was vielen davon wohl nicht bewusst sein dürfte: Mehr als 15.000 Kameras überwachen die Fußballfans in den acht Stadien und auf den Straßen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...