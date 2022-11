DJ PTA-Adhoc: Strategie Kapital AG: Strategie Kapital AG beschließt Bezugsrechtsangebot aus genehmigten Kapital

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Cottbus (pta046/03.11.2022/19:55) - Strategie Kapital AG beschließt Bezugsrechtsangebot aus genehmigten

Kapital

Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

Strategie Kapital AG Stadtring 4, 03042 Cottbus

ISIN DE000A2BPHP3; WKN A2BPHP

Cottbus, 03. November 2022

Der Vorstand der Strategie Kapital AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ein Bezugsrechtsangebot im Verhältnis 8:1 aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlage beschlossen.

Es sollen insgesamt und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft (2019/I) bis zu 231.250 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft angeboten und ausgegeben werden. Dadurch würde sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.850.000,00 um bis zu EUR 231.250,00 auf bis zu EUR 2.081.250,00 erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2022 dividendenberechtigt. Der Bezugspreis je neuer Aktie wurde von Vorstand und Aufsichtsrat auf EUR 3,40 festgelegt.

Die Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierinformationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierinformationsblattes auf der Webseite der Gesellschaft sowie der Veröffentlichung des Bezugsangebotes im Bundesanzeiger, am 16.November 2022 um 0:00 Uhr beginnen und am 14. Dezember 2022 um 18:00 Uhr MEZ (jeweils einschließlich) beendet sein. Sollten nach Ablauf der Bezugsfrist nicht alle Aktien bezogen sein, können diese im Rahmen einer Privatplatzierung veräußert werden.

Die Strategie Kapital AG will mit dem Emissionserlös ihre Kapitalbasis stärken. Beabsichtigt sind Investitionen in ein nachhaltiges Marketing mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad im In- und Ausland zu stärken. Weiterhin werden die Erlöse zur Finanzierung bereits vereinbarter und laufender Projekte (insbesondere http://www.spar24.de und http:// www.neobroker.de ) sowie zur Stärkung des Wachstums eingesetzt.

Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus | Amtsgericht Cottbus, HRB 12725 | St.-Nr. 056/100/00756, USt-IdNr. DE309991706 Tel. +49 355 547881550, Fax. +49 355 547881559 | www.strategie-kapital.de ( http://www.strategie-kapital.de ) | info@strategie-kapital.de ISIN DE000A2BPHP3 | WKN A2BPHP

(Ende)

Aussender: Strategie Kapital AG Adresse: Stadtring 4, 03042 Cottbus Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 355 547881550 E-Mail: info@strategie-kapital.de Website: www.strategie-kapital.de

ISIN(s): DE000A2BPHP3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1667501700213 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 14:56 ET (18:56 GMT)