PLAY ist ein Streaming-Erlebnis, das mehr als 30 Episoden einzigartiger Experteninformationen zeigt, wie Unternehmen das Potenzial von Videos nutzen können, um in der neuen digitalen Welt weiter wachsen zu können

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), ein vertrauenswürdiger, weltweit führender Anbieter von Videoaufnahmen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass der mit einem Oscar ausgezeichnete Schriftsteller und Director von CODA Siân Heder und der für einen Emmy nominierte Schauspieler und Komiker Billy Eichner als Gaststars in der PLAY Season 1 auftreten werden. PLAY, ein Streaming-Erlebnis mit über 30 Episoden, versammelt Top-Streaming-Professionals, Vermarkter und All Stars der Branche aus aller Welt. Es wurde entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen, die Kraft von Videoaufnahmen auszuloten, eine Streaming-First-Content-Strategie zu implementieren und die Medienorganisationen in die Lage zu versetzen, neue Wege zu erschließen, um Content zu monetarisieren und die Betriebskosten zu reduzieren.

Im Verlauf von mehr als 30 Episoden wird die Serie einen Kurs für Vermarkter, Medien und Kommunikationsfachleute entwerfen, um über ihre digitale Zukunft verfügen zu können und die Geschäftsentwicklung wesentlich zu beeinflussen. Mit branchenführenden Auffassungen über die kurz- und mittelfristige Zukunft der Streaming-Branche werden die Episoden kritische Einblicke in die Content-Strategien bieten, die die Umsätze steigern werden und die Betrachter animieren.

Besondere Gäste:

Christina Spade, CEO von AMC Networks

Tsedal Neeley, Autor und Professor of Business Administration an der Harvard Business School

Vanessa Van Edwards, Verhaltensforscherin und Bestseller-Autorin von Captivate: The Science of Succeeding with People

Jay Acunzo, Autor und Moderator des Unthinkable Podcasts

Podcasts Tedd Cittadine, Vice President von Content Partnerships bei Roku

Jon Mantell, Employer Value Proposition, Global Content Systems Operations bei Paramount

Zu den Analysten und Vordenkern der Unternehmens- und Medienbranchen gehören:

Rich Greenfield, General Partner bei LightShed Ventures

Lisa Gately, Content Marketing Expert und Principal Analyst, Forrester Research

Marci Maddox, Video Platform Expert und Research Vice President, IDC

Colin Dixon, Digital Media Expert und Strategic Consultant, nScreenMedia

Ed Barton, Experte für Sport- und Verbrauchermedien und Director, Caretta Research

Will Richmond, Vordenker in den Bereichen digitale Medien, Video, Werbung und Technologie-Branchen, VideoNuze

"Streaming steht an der Schwelle eines neuen Zeitalters der Expansion bei allen Plattformen und Geräten sowie Organisationen und Content-Erstellern", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Medienunternehmen, Marken und Organisationen aller Arten und Größen suchen nach Wegen, um maßgeschneiderte Streaming-Erlebnisse zu erstellen, die die Betrachter animieren und in die Lage versetzen, über ihre digitale Zukunft zu verfügen. Wir entwickelten den Content von Play Season 1, um die richtigen Einblicke für alle Unternehmen, Marken oder Entwickler bereitzustellen, um Erkenntnisse über die Gegenwart und Zukunft des Streamings gewinnen zu können."

"Als Filmemacher weiß ich, wie herausfordernd es sein kann, eine Geschichte zum Leben zu erwecken, andere in Ihre Vision einzubeziehen und sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf integere Weise entsteht", so Siân Heder. "Ich fühle mich geehrt, während der PLAY Season 1 zu Brightcove zu kommen, wo ich meine Erfahrungen im Verlauf der Produktion von CODA teilen kann."

"Bevor die Influencer Anfang der 2000er Jahre in Erscheinung traten, suchte ich meinen eigenen Weg und produzierte meinen eigenen kurzen Video-Comedy-Content als eine Möglichkeit, das Publikum zu überzeugen und meine Marke wachsen zu sehen", so Billy Eichner. "Heute kann sich jedermann mit einem Smartphone als Content Creator betätigen. Jedoch um herauszuragen, müssen Sie unwiderstehlichen Original-Content produzieren, der die Bindung steigert. Ich bin äußerst erfreut, mich mit aktuellen und aufstrebenden Content-Erstellern, die an PLAY Season 1 teilnehmen, austauschen zu können, wie sie über ihren Content und die dafür bereitgestellten Kanäle tatsächlich verfügen können, um die Bindung des Publikums zu maximieren."

Die Premiere von PLAY Season 1 wird am 8. November um 10.00 Uhr EST im Brightcove PLAY TV, dem Streaming-Dienst von Brightcove stattfinden, der sich der Wirkung von Videoaufnahmen und digitaler Medien widmet. Nach der Saisonpremiere werden alle Episoden auf Nachfrage als Stream zur Verfügung stehen.

Um Einblick in die Agenda zu erhalten und auf dem neuesten Stand in Bezug auf die neueste PLAY Season 1 zu bleiben, melden Sie sich hier an.

Über Brightcove Inc.

Brightcove Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Videotechnologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. In mehr als 80 Ländern ermöglicht die intelligente Brightcove-Videoplattform Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming und eine bessere Monetarisierung von Inhalten sowie jeder Organisation eine verbesserte Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Emmy Awards für Innovation in den Bereichen Technologie und Engineering, einer im Branchenvergleich führenden Verfügbarkeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe für das, was mit Video möglich ist. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie uns auch auf www.brightcove.com.

