In einem insgesamt schwachen Umfeld gelingt es auch am Donnerstag den großen US-Indizes nicht, den Handelstag mit einem Plus zu beenden. Insbesondere die Quartalsberichte sorgten für einiges an Kursbewegung - allen voran beim ehemaligen Corona-Gewinner Peloton. Im Tech-Sektor standen die Cybersecurity-Titel unter Druck.Nachdem es am Nachmittag noch so ausgesehen hatte, als könnte der Dow Jones Industrial Average einen weiteren Verlusttag vermeiden, rutschte der Index kurz vor Handelsschluss doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...