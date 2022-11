So ziemlich alles an den Börsen drehte sich am Mittwoch um die Fed und deren nächsten Zinsschritt. Die hiesigen Börsen hatten bereits geschlossen, als die erneute Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte bekanntgegeben wurde. In Übersee fielen die Reaktionen aber deutlich aus und insgesamt scheint sich wenig an den düsteren Aussichten geändert zu haben.Zwar hat der Tonfall der Fed sich dezent geändert. Es ist aber weiterhin davon auszugehen, dass die US-Notenbank ihren Kurs zur Bekämpfung der Inflation beibehalten wird. Das führt zu der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...