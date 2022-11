Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen im Rahmen des bereits angekündigten Überprüfungsprozesses CIBC Capital Markets als Finanzberater zur Prüfung strategischer Optionen beauftragt hat.

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das im Bereich der "grünen Metalle" tätig ist, unter anderem in der Kupferproduktion und in der Produktion von Basismetallen mit Edelmetall-Nebenprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und Erschließung seiner Yauricocha-Mine in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Steigerung des Produktionsvolumens und der Erweiterung der Mineralressourcen. Das Unternehmen besitzt bei allen drei Minen außerdem große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

