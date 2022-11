FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Schweiz/Munitionslieferung:

"Gerade hat das ukrainische Verteidigungsministerium in einer Art Dankesvideo den "super Gepard" für seine Dienste bei der Abwehr russischer Luftangriffe gelobt, da könnte es mit der deutschen Superwaffe bald vorbei sein. Die Schweiz bleibt sich und ihrer Neutralitätspolitik treu und hat zum zweiten Mal die deutsche Bitte abgelehnt, in der Schweiz hergestellte Munition für den Flugabwehrpanzer an die Ukraine weitergeben zu dürfen. (...) Diese Entscheidung aus Bern wird Menschenleben kosten, denn Russland greift in der Ukraine gezielt Städte und zivile Infrastruktur an. Die Luftverteidigung des überfallenen Landes zu stärken, hat angesichts der skrupellosen Bombardements nicht nur eine militärische, sondern auch eine humanitäre Dimension. Mit Kritik an der Schweiz sollte man sich trotzdem zurückhalten. Auch Deutschland treibt Rüstungspartner mit restriktiven Waffenexportrichtlinien zuweilen zur Weißglut - meist aus gutem Grund."/yyzz/DP/he