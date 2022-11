KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat von heftigen russischen Attacken in einigen Regionen berichtet. "Der Gegner hat die Intensität der Kämpfe an einzelnen Frontabschnitten verdreifacht - bis zu 80 Angriffe täglich", teilte der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal mit, ohne Details zu nennen. Bei einem Telefonat mit Nato-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli habe er die Lage an der Front besprochen. "Die Situation ist angespannt, aber unter Kontrolle", meinte Saluschnyj. Die ukrainische Armee halte die Verteidigung "durch Mut und Geschicklichkeit" aufrecht./wo/DP/zb