DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. November

=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 3Q *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 3Q 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate *** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei G7-CeBaDi Diversity, Equality and Inclusion Summit 2022 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 52,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 44,9 1. Veröff.: 44,9 zuvor: 45,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,1 1. Veröff.: 47,1 zuvor: 48,1 10:00 DE/Expertenrat für Klimafragen, PK zur Veröffentlichung des Zweijahresgutachtens zum Stand der Klimapolitik in Deutschland *** 10:15 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von Naturgy Foundation und IESE Business School *** 10:30 EE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz der Estnischen Zentralbank *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+42,1% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vm/+43,3% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 GB/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede beim Cumberland Lodge Financial Services Summit *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +205.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3 gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,3 gg Vm/+5,0% gg Vj 15:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Brookings Institution *** - CN/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang im Rahmen der China-Reise (bis 5.11.), Peking - DE/G7, Abschluss Treffen der Außenminister (seit 3.11.), Münster *** - IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Fitch), Irland (Moody's), Norwegen (Moody's) - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

