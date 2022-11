DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Ende der Null-Covid-Politik beflügelt HSI

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz feststellen. Die negativen Vorgaben der US-Börsen werden jedoch meist ignoriert. Deutlich nach oben geht es in China.

In Schanghai legt der Composite-Index um 2,6 Prozent zu. In Hongkong macht der Hang-Seng-Index einen Satz von 7,1 Prozent, angetrieben vom Technologiesektor, dessen Subindex um gut 11 Prozent steigt. Beobachter verweisen auf neue Spekulationen über einen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik. In Sydney (+0,5%) und Seoul (+0,5%) überwiegt jedoch Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gibt derweil um 1,8 Prozent nach. Händler sprechen von Nachholbedarf. Der japanische Aktienmarkt war am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass die Anleger erst mit einem Tag Verspätung auf die als falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom späten Mittwoch reagieren können.

Unter den Technologiewerten in Hongkong verteuern sich Meituan um 11,5 Prozent und JD.com um 15 Prozent. Alibaba machen einen Kurssprung von 17 Prozent, für Tencent geht es um 9,4 Prozent nach oben.

An der Tokioter Börse reagieren Mitsubishi Motors mit einem Plus von 17 Prozent auf die angehobene Umsatz- und Gewinnprognose des Automobilkonzerns. Z Holdings brechen nach Vorlage schwacher Quartalszahlen um rund 14 Prozent ein.

In Seoul gewinnen die Aktien der Werftbetreiber Hyundai Heavy Industries und Daewoo Shipbuilding 4,1 und 1,1 Prozent. Hier stützt die Aussicht auf lukrative Aufträge, wie Marktteilnehmer berichten. Kakaobank (+6,5%) profitieren derweil erneut von den guten Zahlen, die das Unternehmen Anfang der Woche vorgelegt hat. Enttäuschende Geschäftszahlen drücken den Kurs von SK Innovation um gut 6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.892,50 +0,5% -7,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.178,01 -1,8% -3,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.341,05 +0,5% -21,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.076,82 +2,6% -15,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.427,86 +7,1% -32,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.121,00 +0,6% +0,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.431,92 +0,8% -7,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 0,9782 +0,3% 0,9751 0,9800 -14,0% EUR/JPY 144,69 +0,1% 144,48 144,82 +10,6% EUR/GBP 0,8716 -0,2% 0,8734 0,8624 +3,7% GBP/USD 1,1223 +0,5% 1,1163 1,1363 -17,1% USD/JPY 147,92 -0,2% 148,17 147,80 +28,5% USD/KRW 1.418,89 -0,4% 1.424,05 1.423,82 +19,4% USD/CNY 7,2521 -0,7% 7,3015 7,3128 +14,1% USD/CNH 7,2646 -0,9% 7,3289 7,3313 +14,3% USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8499 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6348 +0,9% 0,6291 0,6329 -12,6% NZD/USD 0,5822 +0,9% 0,5772 0,5804 -14,7% Bitcoin BTC/USD 20.345,44 +0,8% 20.185,54 20.357,93 -56,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,84 88,17 +1,9% +1,67 +28,7% Brent/ICE 96,30 94,67 +1,7% +1,63 +31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.646,88 1.630,26 +1,0% +16,62 -10,0% Silber (Spot) 19,73 19,45 +1,4% +0,28 -15,4% Platin (Spot) 931,95 919,15 +1,4% +12,80 -4,0% Kupfer-Future 3,50 3,43 +2,0% +0,07 -20,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 04, 2022 01:45 ET (05:45 GMT)

