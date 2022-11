DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ADLER GROUP - Der angeschlagene Immobilienkonzern strebt zur Verbesserung seiner Liquiditätslage einen Verkauf von Wohnungen seiner Konzerngesellschaft Brack Capital Properties an. Finanzkreisen zufolge führt Adler Gespräche über die Veräußerung der BCP-Immobilien im Raum Leipzig mit einem Wert von rund 400 Millionen Euro. Adler hoffe auf einen Vertragsabschluss mit einem Finanzinvestor in den nächsten Wochen, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen sagten. Die Verhandlungen könnten aber auch noch scheitern. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat einem ehemals geplanten Börsengang der Bahn auf unbestimmte Zeit eine Absage erteilt. Wissing sagte der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger: "So etwas steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir haben ganz andere Ziele. Wir wollen zum 1. Januar 2024 eine Infrastrukturgesellschaft für das Schienennetz der Bahn schaffen, die gemeinwohlorientiert ist. Das Netz ist Teil der Daseinsvorsorge. Damit kann man nicht an die Börse." (Rheinische Post, General-Anzeiger)

COMMERZBANK - Die Frankfurter Bank bereitet sich auf Rezession und Transformation bei Energie und Lieferketten vor. "Wir sind mit einem Marktanteil von 30 Prozent Deutschlands führende Außenhandelsbank und passen unsere Strategie an die unserer Kunden an", sagte Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer. Da die deutsche Wirtschaft Abhängigkeiten verringere, indem sie mittel- und langfristig erneuerbare Energien ausbaue, und die Region des Nahen Ostens und Nordafrikas für den Handel wichtiger werde, plane die Commerzbank, neue Repräsentanzen in Jordanien und Marokko zu eröffnen und ihre Mannschaft für erneuerbare Energien in Singapur zu erweitern. (FAZ)

N26 - Die Berliner Smartphonebank bereitet sich weiter auf einen möglichen künftigen Börsengang vor: Sie wandelt die bisherige GmbH in eine deutsche Aktiengesellschaft (AG) um - und benennt damit verbunden auch einen Aufsichtsrat. Die Umwandlung in eine AG sei die Voraussetzung für den künftigen Erfolg von N26, sagte Mitgründer und Co-CEO Valentin Stalf. (Handelsblatt, FAZ, Welt)

