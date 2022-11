HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3546/ Erich Obersteiner ist 6. Gast in Season 3 und damit insgesamt der 50. Gast in der Börsepeople-Reihe. Er beschreibt sich als "Experte für Kapitalmärkte mit einem späten Hang zur digitalen Transformation". Am bekanntesten ist Erich für seine Zeit bei der Wiener Börse, von 1999 bis 2005 bildete er zuerst mit Wolfram Littich und dann mit Stefan Zapotocky Vorstandsduos. Es war die erfolgreichste Zeit an der Wiener Börse, Stichworte Xetra, Marktsegmentierung, neue Indexkonzepte und Rekorde bei den Handelsvolumina. Vor der Börse-Zeit war Erich u.a. für die RZB im Sales für Österreich-Aktien und im Aufbau des Geschäfts mit Futures & Options tätig, war auch in der ...

