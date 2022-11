Völklingen (ots) -Im Rahmen der Galaveranstaltung des 23. BHB-Baumarktkongresses in Bonn wurde der Globus-Baumarkt-Erfinder Erich Huwer mit dem DIY-Lifetime-Award 2022 ausgezeichnet. Mit dieser besonderen Ehrung zeichnet der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) zusammen mit dem Dähne Verlag jährlich die Lebensleistung von herausragenden Persönlichkeiten in der Baumarktszene aus."Diesen Ehrenpreis nehme ich stellvertretend für unsere Globus-Baumarkt-Mitarbeiter an, die mir geholfen haben, meine Vision und Ziele umzusetzen. Auch geht ein ganz besonderer Dank an die vielen Mitarbeiter, die mich seit der ersten Stunde begleitet haben", sagte Erich Huwer gerührt und voller Stolz. Mehr als 40 dieser langjährigen Mitarbeiter hatte er auch zur Preisverleihung mitgebracht. Erich Huwer gilt als "Globus-Baumarkt-Erfinder, Visionär und Macher" und hat die Baumarktbranche mit seinem Lebenswerk entscheidend geprägt.Durch sein fast vierzigjähriges Engagement für Globus Baumarkt hat er ein regionales "Startup" zu einem der beliebtesten und führenden Baumärkte Deutschlands weiterentwickelt. Ende 2019 übergab Erich Huwer die Verantwortung als Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte an seinen Sohn Timo Huwer. "Eine saarländische Erfolgsgeschichte, die durch die Vision, Aufbauarbeit, Leidenschaft und das Erfolgskonzept meines Vaters Erich Huwer in allerbester Weise geprägt ist", resümiert Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.Stetes Wachstum zum Erfolg - Globus Baumarkt ist eine TeamleistungErich Huwer hat als Vollblutunternehmer mit seiner Vision und Überzeugungskraft das Unternehmen Globus Baumarkt aufgebaut und entwickelt. In den 80er-Jahren hatte er den Globus-Gesellschafter Thomas Bruch davon überzeugt, aus dem Warenhaus-Anhängsel Baumarkt einen eigenen Geschäftsbereich zu machen. Selbstbewusst und mit klaren Zielen wusste der gelernte Eisenwarenhändler sein Umfeld mitzureißen - und bald auch seine Mitarbeiter und Kunden.Triebfeder seines fast vierzigjährigen Wirkens bei den Globus Baumärkten war stets die Leidenschaft und Begeisterung, die er auch an seine Mitarbeiter weitergab. Bis heute gehört der menschliche Umgang untereinander zum unternehmerischen Fundament. "Globus Baumarkt ist eine Teamleistung. Egal, ob in unseren Märkten oder in der Koordination in Völklingen, der Umgang untereinander ist sehr familiär. Mir war es immer wichtig, unseren Mitarbeitern die nötige Freiheit zu lassen, sich selbst im Unternehmen miteinzubringen. Der Freiraum für eigene Ideen und schnelle Entscheidungen zählt zu unseren Tugenden", blickt Erich Huwer zurück.Von anfänglich sechs Millionen auf heute fast zwei Milliarden Euro wuchs der Umsatz der Globus Fachmärkte in den zurückliegenden vier Jahrzehnten. Noch vor 15 Jahren gab es 47 Baumarktstandorte. Heute sind es 90, fast doppelt so viele, und der 91. Markt ist bereits im Bau. So entsteht derzeit in der Stadt Löhne im Kreis Herford der größte Globus Baumarkt Nordrhein-Westfalens. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2023 geplant.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den Führenden der Baumarktbranche.Zum zwölften Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2022 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt in Kooperation mit dem Dähne Verlag zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Auch beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" erreicht Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit den ersten Platz. Die Befragten vergaben Bestnoten unter anderem bei den personalbezogenen Leistungsfaktoren Freundlichkeit, Fachberatung, Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit von Ansprechpartnern.Zudem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. In der Studie "Top nationale Arbeitgeber 2022" des Magazins Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField zählen die Globus Fachmärkte als einziger Baumarktbetreiber zu den Top Drei in der Kategorie "Handel und Konsum".Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.dePressekontakt:Diana DoriguzziE-Mail: presse@globus-fachmaerkte.deGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGKoordination VölklingenZechenstraße 866333 VölklingenOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5380363