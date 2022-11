Der globale "Aster Guardians"-Preis für Pflegekräfte ist eine der weltweit am höchsten dotierten Auszeichnungen im Pflegebereich. Die erstmalige Verleihung fand am Internationalen Tag der Pflegenden im Mai 2022 in Dubai statt.

Bis heute haben Krankenpflegekräfte aus über 184 Ländern ihre Nominierungen eingereicht. Weitere Pflegekräfte können sich noch bis zum 30. November 2022 über www.asterguardians.com bewerben.

Registrierte Pflegekräfte können sich in einer von sieben Sprechen bewerben Englisch, Mandarin, Hindi, Spanisch, Französisch, Arabisch oder Tagalog.

Aster DM Healthcare, einer der größten integrierten Gesundheitsdienstleister in den Staaten des Golfkooperationsrats (GKR) und in Indien, gab jetzt bekannt, dass die nächste Verleihung des "Aster Guardians"-Preis 2023 für Pflegekräfte in London stattfinden wird. Die Auszeichnung wurde am Internationalen Tag der Pflegenden 2021 als eine Initiative der Organisation auf den Weg gebracht, mit der die Leistungen von Pflegekräften für die Menschheit und das Gesundheitswesen gewürdigt werden sollten. Die erstmalige Preisverleihung fand am Internationalen Tag der Pflegenden im Mai 2022 in Dubai statt.

Dazu der Kommentar von Dr. Azad Moopen, Founder Chairman and Managing Director of Aster DM Healthcare: "Als weltweit größte Auszeichnung für Pflegekräfte wurde der Aster Guardians Global Nursing Award von der medizinischen Fachwelt und der Öffentlichkeit rund um den Globus anerkannt und mit Beifall begrüßt. Nach der erfolgreich durchgeführten ersten Preisverleihung in Dubai in diesem Jahr hat das Organisationskomitee beschlossen, die zweite Ausgabe dieser Veranstaltung im nächsten Jahr in Europa durchzuführen. London wird aus vielen Gründen als idealer Veranstaltungsort angesehen, unter anderem weil es der Sitz des Commonwealth ist. Wir hoffen, dass dies eine angemessene Würdigung der Millionen von Krankenpflegekräften aus vielen Ländern sein wird, die den Gesundheitssystemen in verschiedenen europäischen Ländern wie dem nationalen Gesundheitsdienst (NHS) im Vereinigten Königreich dienen. Wir erwarten eine rege Beteiligung von Pflegekräften aus aller Welt, insbesondere aus Großbritannien."

Registrierungen für die Bewerbung um den globalen "Aster Guardians"-Preis für Pflegekräfte 2023 von Krankenpflegekräften aus aller Welt werden ab sofort entgegengenommen. Sie können ihre Nominierungen in ihrer bevorzugten Sprache Englisch, Mandarin, Hindi, Spanisch, Französisch, Arabisch oder Tagalog über www.asterguardians.com einreichen. Die Einreichungsfrist endet am 30. November 2022. Krankenpflegekräfte können sich in einem primären Beitragsbereich und bis zu zwei sekundären Beitragsbereichen bewerben: Patientenversorgung, Führung in der Pflege, Pflegeausbildung, soziale oder kommunale Dienste und Forschung oder Innovation. Die sekundären Beitragsbereiche sind optional.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.asterguardians.com/.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Gesundheitsdienstleister in den Staaten des Golfkooperationsrats (GKR) und in Indien. Wir legen großen Wert auf klinische Spitzenleistungen und sind eines der wenigen Unternehmen weltweit, das mit seinen 29 Krankenhäusern, 121 Kliniken, 421* Apotheken, 17 Laboratorien und Zentren für Patientenerfahrung in sieben Ländern einschließlich Indien in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung stark vertreten ist. Wir beschäftigen in den Regionen, in denen wir vertreten sind, mehr als 27.200 engagierte Arbeitskräfte, darunter 3.441 Ärzte und 7.901 Pflegekräfte zählen, und lösen damit ein einfaches, aber wirkungsvolles Versprechen an unsere verschiedenen Interessengruppen ein: "Wir werden Sie gut behandeln." Mit unseren differenzierten Gesundheitsdienstleistungen unter den Marken "Aster", "Medcare" und "Access" erreichen wir alle Wirtschaftssegmente in den GKR-Staaten.

* Hierzu gehören 176 Apotheken in Indien, die von Alfaone Retail Pharmacies Private Limited unter der Markenlizenz von Aster betrieben werden.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005735/de/

Contacts:

Lavanya Mandal

Head of PR and Internal Communications

Aster DM Healthcare

Tel.: +971 528126577

E-Mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com