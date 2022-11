Das Instrument RCH AU000000RGI7 ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2022The instrument RCH AU000000RGI7 ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.11.2022 and ex capital adjustment on 07.11.2022Das Instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2022The instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.11.2022 and ex capital adjustment on 07.11.2022Das Instrument PGS1 NO0010199151 PGS ASA NK 3 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022The instrument PGS1 NO0010199151 PGS ASA NK 3 EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.11.2022Das Instrument CO6 US2172041061 COPART INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022The instrument CO6 US2172041061 COPART INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.11.2022Das Instrument 8BF CA09368R1073 BLOCKCHAIN FOUNDRY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2022The instrument 8BF CA09368R1073 BLOCKCHAIN FOUNDRY EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.11.2022 and ex capital adjustment on 07.11.2022Das Instrument 26Q NO0010715394 ABL GROUP ASA NA NK-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2022The instrument 26Q NO0010715394 ABL GROUP ASA NA NK-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.11.2022 and ex capital adjustment on 07.11.2022