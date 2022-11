The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2022



ISIN Name

DE000DG4UCS6 DZ BANK IS.A813

US21685WDF14 RABOBK NED.(UTR.BR.)12/22

USC07885AH64 BAUSCH HLTH 20/29 REGS

USP1507SAC19 BANCO SANTANDER MEX 12/22

USU0740LAR60 BERKSH.HATH. 22/53 REGS

DE000HSH34Y6 HCOB ZSXL 9 12/22

DE000LB06DS3 LBBW STUFENZINS 15/22

AT000B092929 RLB STEIERMARK 16-22MTN20

XS0629974352 CO-OPERATIVE GROUP 11/26

XS1712956967 HEUNGKUK LIFE IN.17/47FLR

XS2538441085 RUMAENIEN 22/26 MTN 144A

