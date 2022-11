The following instruments on XETRA do have their first trading 04.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.11.2022Aktien1 CA09226C2013 Black Tusk Resources Inc.2 CA40281F2017 Gummy Project Inc.Anleihen1 FR001400DT99 Schneider Electric SE2 AU3SG0002710 Treasury Corporation of Victoria3 CH1218301963 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG4 CH1218301955 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG5 XS2552880838 EUROFIMA6 US345397C353 Ford Motor Credit Co. LLC7 DE000HLB78J2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB78K0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB78G8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB78F0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB78E3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 XS2553554812 Nederlandse Waterschapsbank N.V.13 FR001400DTA3 Schneider Electric SE14 XS2553798443 Skandinaviska Enskilda Banken AB