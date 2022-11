Die Wall Street tendierte am Donnerstag erneut nach unten. Damit verbuchte sie den vierten Verlusttag in Folge. Begründet wurde dies erneut mit der jüngsten Zins-Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Denn die Tatsache, dass Fed-Chef Jerome Powell Hoffnungen eine Absage erteilte, dass die Notenbank demnächst ihre Zinserhöhungen beendet, drückte auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...