Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als konjunkturellem Highlight der Woche dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt nicht viel tun. Nach zwei schwachen Tagen zeichnet sich am Freitagmorgen eine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxiert den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,4 Prozent höher auf 13.187 Punkte.Im Verlauf der Woche steht für den DAX damit ein Minus von knapp einem halben Prozent zu Buche. Experten zufolge dürfte die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...