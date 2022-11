Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den zweiten Handelstag in Folge im Minus beendet. Der DAX startete bereits in der Verlustzone und drohte zeitweise unter die Marke von 13.000 Punkten zu fallen. Am Ende lag er bei 13.130 Zählern. Das ist ein Minus von 126 Punkten. Marktidee: Deutsche Bank Die Aktie der Deutschen Bank hatte im Februar ein Vier-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss war sie in einen korrektiven Abwärtstrend gerutscht, der immer noch intakt ist. Aktuell befindet sich der Kurs in einer dynamischen Erholungsbewegung. Jetzt rückt allerdings eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Aus technischer Sicht besteht die Gefahr einer Verschnaufpause. Anleger sollten also auch zwei Marken auf der Unterseite im Auge behalten. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1