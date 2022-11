Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für den heimischen Markt ging es gestern nach unten, durch das überwiegend schwache europäische Umfeld musste der ATX mit einem Abschlag von 0,7% aus dem Handel gehen. Das Geschehen in Wien wurde gestern von der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison geprägt, die für deutliche Kursbewegungen bei den einzelnen Titeln sorgte. Die Raiffeisen Bank International konnte nach der Zahlenvorlage zunächst klar zulegen und handelte mehr als fünf Prozent im Plus, dann schmolzen die Zuwächse aber wieder und am Ende kam es zu einem kleinen Abschlag von 0,1%, insgesamt war das Ergebnis außergewöhnlich stark und deutlich über den Erwartungen, der Konzerngewinne konnte um erstaunliche 146 Prozent ...

