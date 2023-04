Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen, der heimische Leitindex konnte seine Kursverluste aber deutlich eingrenzen, am Ende blieb noch ein Minus von 0,3% bestehen. Mit dem schwächelnden Wochenausklang endete die vorangegangene vier Tage andauernde Gewinnserie am heimischen Markt, auf Wochensicht kletterte das österreichische Aktienbarometer aber dennoch um starke 6,1% nach oben, an den vergangenen Tagen waren negative Schlagzeilen bezüglich der Stabilität des Bankensektors ausgeblieben, das sorgte für Zuversicht bei den Marktteilnehmern und auch die Risikoneigung nahm laut Experten wieder zu. Im Fokus des Interesses standen am Freitag in Europa die Inflationsdaten aus der ...

